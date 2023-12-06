В РФ создали дешевую методику производства сырья для редкоземельных химикатов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские химики разработали подход, позволяющий дешево и просто производить слоистые гидроксиды европия и других редкоземельных элементов, которые можно применять для производства фотокатализаторов, люминесцентных материалов, контрастных агентов для МРТ и массы других целей. Об этом в среду сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Исследователи НИУ ВШЭ и ИОНХ РАН имени Н. С. Курнакова показали, как проще и дешевле получать слоистые гидроксиды редкоземельных элементов. В перспективе метод позволит получать больше гибридных материалов на основе гидроксидов. В их числе - фотокатализаторы для очистки воды и люминесцентные материалы для твердофазных термометров", - говорится в сообщении.

Новая методика производства этих материалов была разработана группой российских химиков под руководством заведующего лабораторией синтеза функциональных материалов и переработки минерального сырья Института неорганической химии РАН (Москва) Александра Баранчикова. Его научной команде удалось ускорить и удешевить синтез сложно устроенных материалов на базе гидроксидов редкоземельных металлов, которые являются основой для производства массы других химикатов.

В прошлом для их получения ученые использовали два других метода - осаждение щелочами и гидролиз в присутствии органических оснований, для реализации которых требовалось большое количество времени и усилий. Российские химики выяснили, что слоистые гидроксиды редкоземельных металлов можно очень быстро и просто получать при помощи реакции между хлоридами этих элементов и оксидом пропилена.

Как отмечают Баранчиков и его коллеги, весь процесс производства слоистых гидроксидов занимает около двух часов и требует нагрева исходных реагентов всего до 50 градусов Цельсия. В результате этого возникает материал с почти идеальным соотношением атомов редкоземельных элементов и хлора, благодаря чему он максимально эффективно участвует в реакциях ионного обмена.

Используя этот подход, российские ученые синтезировали высококачественный слоистый гидроксид европия и использовали его комбинацию с органическими ароматическими веществами для создания порошкообразного люминесцентного материала. Он, как предполагают ученые, может использоваться в качестве своеобразного светового "термометра", характер свечения которого будет меняться вместе с температурой.