В Новосибирске запустили первое в России промышленное производство компонентов мРНК-вакцин

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Первое в России промышленное производство компонентов, необходимых для создания мРНК-вакцин от вирусных, бактериальных инфекций и онкологических заболеваний, запустила группа компаний "Биосан" и "Биолабмикс" в Новосибирске. Из этих компонентов можно собрать любую мРНК, их могут использовать научные коллективы России, рассказал журналистам заместитель директора компании "Биосан" Владимир Рихтер.

"Мы запустили первое в России производство реагентов для мРНК-вакцин. Упаковка с растворами в пробирках, назовем их "кубиками". Представим, что вакцину или мРНК-препарат нужно собрать из них. Кубиков много, они разные, каждый имеет свой цвет. Есть кубики химические, есть ферментативные, есть биотехнологические. Получить эти кубики быстро нереально, нужно очень много оборудования и компетенций в разных областях - и химический синтез, и ферментеры для наращивания ферментов, и хроматографическое оборудование", - рассказал Рихтер.

Он рассказал, что в компании также производятся реагенты для молекулярной биологии, генной инженерии, биохимии и фундаментальной медицины, которые ранее закупались за рубежом. "Реагенты для молекулярной биологии, биохимии и диагностики закупали за рубежом. Нам удалось организовать производство некоторых их этих компонентов, которые сейчас фактически не закупаются. Кроме того, мы производим целый спектр наборов для ПЦР и здесь нам существенно удалось потеснить импортных конкурентов. Можно говорить о том, что в России достигнута импортонезависимость по этим реагентам", - сказал Рихтер.

Число потребителей продукции компании "Биосан" исчисляется сотнями. Среди них ведущие институты Российской академии наук, Министерства здравоохранения России, Роспотребнадзора, ФМБА России, а также институты развития, такие как "Сириус", "Сколково" и Физтех.

Ранее заведующий лабораторией геномного редактирования Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Григорий Степанов рассказал, что в институте ведется разработка мРНК-вакцины от вируса гриппа. Начались пилотные эксперименты на мышах, чтобы показать эффективность вакцины.

Об мРНК

мРНК-вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты кодируют белок, характерный для патогена. Помимо, собственно, РНК в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая проникновение РНК в клетку. Когда мРНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Этот белок действует как антиген: его обнаруживает иммунная система организма и обучается на этом белке - в организме формируется специфический иммунитет. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознает его по уже известному белку и уничтожает инфекцию, не давая развиться заболеванию.

Группа компаний "Биосан" и "Биолабмикс" - две новосибирские компании, совместно производящие реагенты, ферменты и наборы для молекулярной биологии, биохимии и генной инженерии.