Ставрополье запустит спутник сверхвысокого разрешения в декабре 2023 года

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ставропольская компания запустит первый спутник сверхвысокого разрешения в декабре 2023 года. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пятигорске.

"Полтора года назад появилась мечта производить спутники. У нас первый спутник в декабре улетает, причем разрешение 0,5 м дает. Мы будем первые в России, кто дает 0,5 метра", - сказал он.

Первый спутник создан в сотрудничестве с представителями Китая. "В 2025 году мы планируем переходить на производство семи спутников. Формируем у нас в городе Ставрополе это производство и в городе Невинномысске. Компонентная база - до 95% российская локализация. Сейчас первый спутник, да, с Китаем, потому что камер разрешением 0,5 м у нас пока что нет", - пояснил глава региона.

Владимиров отметил, что проект предполагает создание в регионе профильного конструкторского бюро. Вывод спутника на орбиту запланировала компания "Стилсофт". По данным компании, снимки сверхвысокого разрешения с точностью до 50 см на пиксель обеспечат данными с высокой детализацией как государственные, так и коммерческие организации.