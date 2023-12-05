Ученого Ярослава Сергеева наградили премией имени Джоаккино да Фьоре

АФИНЫ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Профессор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Ярослав Сергеев награжден в Италии Международной премией имени богослова и философа Джоаккино да Фьоре (Иоахима Флорского), учрежденной в Сан-Джованни-ин-Фьоре (регион Калабрия).

Как рассказал Сергеев по телефону в беседе с корреспондентом ТАСС, престижная премия вручена ему за проводимые последние 20 лет численные вычисления с бесконечно большими и бесконечно малыми числами на созданном им "компьютере бесконечности", который он запатентовал в нескольких странах - в России, европейских государствах, Великобритании, США. Всего на торжественной церемонии, проходившей во Флорском аббатстве, премии имени Джоаккино да Фьоре были вручены 19 личностям из мира науки, искусства и спорта, которые способствовали своей деятельностью в том числе и процветанию региона Калабрия, сообщил профессор.

"Премию имени Джоаккино да Фьоре дают уже второй год, она присуждается во многих номинациях, - сказал Сергеев. - Например, премию за искусство получила знаменитая итальянская актриса Мария Грация Кучинотта, игравшая, в частности, в фильме о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" с Пирсом Броснаном, она одна из ведущих современных актрис Италии. В сфере образования была награждена ректор основного итальянского университета "Сапиенца" в Риме Антонелла Полимени, в спорте - итальянский тхэквондист, двукратный чемпион мира Симоне Алессио, а я получил премию за "компьютер бесконечности". Было очень приятно, потому что в этом году это уже у меня третья премия за "компьютер бесконечности": две премии я получил в Греции за свою научную деятельность, в том числе и в сфере глобальной оптимизации".

По словам ученого, задачи глобальной оптимизации отличаются исключительной сложностью и часто встречаются в вычислительной практике (оптимальное проектирование, машинное обучение и искусственный интеллект, регулирование сложных нелинейных систем, оптимальное управление и другое). Сергеев отмечает, что глобальная оптимизация находит применение в решении крупных инженерных задач, а созданный им и запатентованный в 2010 году новый тип суперкомпьютера "бесконечных вычислений", который может считать не символьно, а численно, с бесконечно большими и бесконечно малыми числами, уже активно используется в разных странах.

По словам Сергеева, премию имени Джоаккино да Фьоре в сфере технологий вручили также вице-президенту итальянского отделения крупной японской компании Ntt Data Italia Пьетро Скарпино. "По организации, возможно, это была одна из лучших церемоний вручения премий, которую я видел, - сказал ученый. - На нее, по свидетельству местных СМИ, пришла тысяча зрителей, люди полностью заполнили центральный зал аббатства, который преобразился из-за множества спецэффектов".

Джоаккино да Фьоре (около 1132-1202), в честь которого назвали премию, - итальянский богослов, аббат монашеского ордена цистерцианцев, прорицатель, основатель Флорского монастыря и нового монашеского ордена (1196), мыслитель философско-мистического склада. Он был основным философом Калабрии и всей Италии, пользовался авторитетом у императора Священной Римской империи Генриха VI и короля Англии Ричарда I Львиное Сердце.

Многочисленные премии

Сергеев был награжден престижной международной премией имени немецкого математика греческого происхождения Константина Каратеодори (1873-1950) за достижения в области глобальной оптимизации во время проходившего в июле этого года в Афинах Всемирного конгресса глобальной оптимизации. По словам организаторов, премия имени Каратеодори Международного общества глобальной оптимизации (International Society of Global Optimization) присуждается раз в два года отдельному лицу (или группе лиц) за фундаментальный вклад в теорию, алгоритмы и приложения глобальной оптимизации.

В конце сентября этого года на острове Крит Сергеев был удостоен престижной премии за выдающийся вклад в области численного анализа и прикладной математики. Ее вручили ему на 21-й международной конференции по численному анализу и прикладной математике, которая в этом году была приурочена к 60-летию Сергеева. Он там выступил с пленарным докладом.

Ранее Сергееву также вручались премия Пифагора (Италия, 2010), премия Хорезми правительства Ирана (2017) и другие награды. Под его руководством студенческое конструкторское бюро "Аналитик" Нижегородского университета дважды становилось победителем всероссийских конкурсов на лучший программный продукт в области образования. Ученый отмечен премиями международных конгрессов в США (2008, 2010, 2015), премиями университетов Измира (Турция, 2009) и Турина (2010). В 2020 году избран членом- корреспондентом итальянской Академии наук в городе Мессина. С 2017 по 2021 год являлся президентом Международного общества глобальной оптимизации.

Сергеев - почетный работник сферы образования Российской Федерации. Отмечен премией МАИК "Наука" за соавторство в написании монографии "Диагональные методы глобальной оптимизации". Является членом редакционных коллегий 3 российских и 11 международных научных журналов в области прикладной математики и информатики.