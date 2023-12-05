"Арктикуголь" планирует создать международный научный центр на Шпицбергене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Государственный трест "Арктикуголь" намерен создать международный научно-образовательный центр для стран БРИКС и ШОС на норвежском архипелаге Шпицберген в поселке российского присутствия Пирамида. Интерес к проекту уже проявили несколько стран, сейчас трест разрабатывает концепцию центра, рассказал в своей лекции в МГИМО генеральный директор ФГУП "ГТ "Арктикуголь" Ильдар Неверов.

"Трест "Арктикуголь" совместно с рядом государственных учреждений ведет разработку концепции международного научно-образовательного центра (НОЦ) в поселке Пирамида для стран БРИКС, ШОС и других стран, которые будут заинтересованы в участии в данном проекте. К проекту НОЦ уже проявили интерес Китай, Бразилия, Индия, Турция и Таиланд", - отметил он.

Неверов уточнил, что многие страны уже сейчас проявляют интерес к российской инфраструктуре на норвежском архипелаге в части проведения научной работы. Недавно поселки посетили турецкая арктическая экспедиция TASE и посол Таиланда в Норвегии. По мере снижения добычи угля на Шпицбергене перед трестом стоят задачи по наращиванию научной и туристической деятельности.

"Усложнившаяся логистика, бойкот большинства шпицбергенских туроператоров и информационное давление на туристов привели практически к семикратному снижению числа туристов в поселках российского присутствия. Однако мы не опустили руки и продолжаем работать над привлечением новых туристов, открывать новые возможности и рынки. Рад констатировать, что интерес к нашим поселкам и их интересной истории остается на таком же высоком уровне", - подчеркнул Неверов.

Сейчас трест создает автономную и независимую туристическую инфраструктуру на архипелаге. Она позволит обеспечить приток гостей, приезжающих на Шпицберген в целях экстремального, приключенческого, научного и круизного туризма. Также в поселках реализуется музейная концепция "Заповедный архипелаг", целью которой является сохранение культурного и природного наследия Шпицбергена.

"Сегодня поселки российского присутствия на Шпицбергене имеют потенциал стать важным международным туристическим, научным и транспортным хабом. И трест "Арктикуголь" за последнее время предпринял значительные шаги по обеспечению устойчивой реализации данного потенциала и диверсификации своей деятельности", - добавил его гендиректор.