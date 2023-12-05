Специалисты "Прометея" создали сплавы для погружения на дно Марианской впадины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты ЦНИИ конструкционный материалов "Прометей" создали сплавы, которые позволят построить глубоководный аппарат для погружения на дно Марианской впадины - на 11 км. Проектируемый аппарат "Восход" с необходимыми характеристиками должен совершить погружение через два года, сообщил журналистам на III международной конференции "Материалы и технологии для Арктики" генеральный директор "Прометея" Алексей Орыщенко.

"Разработаны новые титановые сплавы, которые сегодня позволяют нам вот именно тоже революционно погрузиться и на 11 км. Материалы уже разработаны, получили полную масштабную проверку, то есть все испытания. <…> Они получили добро, и мы сегодня начали строить вот "Восход", это гражданский аппарат, надеемся через два года опуститься", - рассказал Орыщенко.

По его словам, промышленное производство полученных в ЦНИИ КМ "Прометей" сплавов уже практически налажено, масштабированием технологии займется корпорация ВСМПО-АВИСМА и другие предприятия. Орыщенко отметил, что разработанные сплавы являются уникальными в своем роде и имеют отличные характеристики, позволяющие выдерживать огромное давление.

"Прометей" является законодателем в материаловедческой науке практически во всех областях и энергетики, как стационарной, так и корабельной энергетики. И все самые перспективные разработки, которые были когда-либо созданы в наших ведущих конструкторских бюро, они все были реализованы из материалов "Прометея", все самые последние и самые революционные, которые были", - добавил первый заместитель генерального директора НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" по научной работе Александр Каштанов.

III международная конференция "Материалы и технологии для Арктики" проходит 5-6 декабря в Санкт-Петербурге, ее организаторами выступают Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и ЦНИИ КМ "Прометей". Руководители ведущих предприятий, ученые и специалисты рассмотрят в ходе конференции основные вопросы современного материаловедения в части создания судов и морской техники, конструкций и оборудования энергетической инфраструктуры Арктики.