Петербургское отделение РАН получит в вечное пользование старое здание академии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургское отделение (СПбО) РАН получит историческое здание академии на Университетской набережной в бессрочное пользование. Об этом сообщил председатель отделения - ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик Андрей Рудской на совете по стратегическому развитию и проектной деятельности Санкт-Петербурга.

"У нас появился свой дом. Борьба была тяжелейшая за Университетскую набережную, 5. Нам хотели передать здание в бессрочную аренду, при этом оно должно было остаться во владении министерства науки и высшего образования. Я полгода плотно работал на всех уровнях, <...> и дом сейчас передали на баланс центральной академии наук, а после того как мы получим все необходимые документы и юридические определения, нам это здание будет передано в бессрочное, вечное пользование", - сказал Рудской.

Он отметил, что историческое здание академии наук, построенное в конце XVIII века по проекту архитектора Джакомо Кваренги, требует реставрации. "Это великое творение Джакомо Кваренги, которое, к сожалению, очень больно, его нужно реставрировать. Это объект культурного наследия федерального значения. Здание находится в критическом состоянии по целому ряду показателей", - сказал глава отделения РАН.

Рудской на заседании попросил у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова содействия в вопросе получения финансирования на реставрацию здания.

"Хорошо, что у нас такая мечта сбылась - появилось свое отделение РАН, для нас это очень важно. Со зданием будем, конечно, помогать", - сказал Беглов.

Вопрос о создании регионального отделения РАН в Санкт-Петербурге обсуждался несколько лет, решение было принято на общем собрании членов РАН в сентябре 2022 года. Избрание академика Рудского председателем СПбО РАН состоялось 24 октября. В состав утвержденного президиума СПбО РАН вошли, помимо председателя, его заместители - академики Сергей Багненко, Виктор Долженко, Владимир Пешехонов, Михаил Пиотровский и Владимир Шевченко, главный ученый секретарь отделения, член-корреспондент Виталий Сергеев. Всего президиум утвержден в количестве 41 человека.