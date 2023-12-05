В США создали способное долгое время нейтрализовать наркотик фентанил антитело

ТАСС, 5 декабря. Биологи из США выяснили, что разработанное ими моноклональное антитело CSX-1004 способно на протяжении нескольких недель нейтрализовать молекулы наркотика фентанила и похожих на него синтетических опиатов, вызывающих остановку дыхания при передозировке. Первые результаты проверки работы этих антител на модельных животных были представлены в статье в журнале Nature Communications.

"Мы создали полностью человеческое моноклональное антитело CSX-1004, способное в сверхмалых концентрациях нейтрализовать молекулы фентанила и похожих на него опиатов. Опыты на мышах и приматах показали, что введение антитела в организм животных на протяжении нескольких недель предотвращало их гибель в результате инъекций карфентанила, сверхмощного аналога фентанила", - говорится в исследовании.

Антитело было создано группой американских молекулярных биологов под руководством научного сотрудника Исследовательского института Скриппс в Сан-Диего (США) Пола Бремера. Оно представляет собой молекулу, которая была получена во время разработки и проверки вакцины, заставляющей иммунитет людей и животных нейтрализовать молекулы наркотических опиатов.

В процессе тестирования этой вакцины на крысах с частично человеческой иммунной системой, у которых часть связанных с иммунитетом генов была заменена на их человеческие аналоги, ученые обнаружили в организме животных иммунные клетки, которые производили антитела, способные избирательно соединяться с фентанилом и его аналогами. При этом эти молекулы игнорировали гормоны-эндорфины, обладающие схожей химической структурой, и не нарушали их функций.

Особенность антител позволяет использовать их для нейтрализации фентанила в организме наркозависимых и спасения их жизней от смерти в результате остановки дыхания. Так, ученые создали на базе открытых ими молекул моноклональное антитело CSX-1004, работу которого исследователи проверили в опытах на мышах и обезьянах, в чей организм многократно вводились фатальные дозы фентанила и карфентанила.

Последующие наблюдения показали, что однократные инъекции антител на протяжении нескольких недель защищали грызунов и приматов от гибели в результате остановки дыхания под действием синтетических опиатов. При этом ученые не зафиксировали заметных побочных эффектов от приема антитела, что говорит о высокой эффективности и безопасности CSX-1004 и открывает дорогу для начала его клинических испытаний с участием добровольцев.

Фентанил представляет собой синтетический опиат, который в десятки и сотни раз превосходит по силе действия его природные аналоги. Его распространение в США привело к тому, что в последние пять лет от передозировки опиатами ежегодно умирало порядка 70-110 тыс. человек. Это связано с тем, что фентанил вызывает угнетение функции органов дыхания через несколько минут после его введения в организм, что оставляет крайне мало времени медикам для спасения жизней пациентов.