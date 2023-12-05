В СКФУ создали высокоэффективную биоматрицу для регенерации тканей

СТАВРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали технологию создания биоматриц с высокими показателями эффективности. Материал может использоваться для восстановления тканей в организме, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"Ученые СКФУ разработали инновационную технологию получения биосовместимых матриц с уникальным уровнем влагоемкости, превышающим показатель в сотни раз. При высоких показателях влажности усиливается скорость регенерации клеток мягких и костных тканей", - говорится в сообщении.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Созданные биоматрицы помогают восстановить ткани или заменить утраченные части в организме. Подход дешевле донорской трансплантации и снижает вероятность осложнений у пациента в восстановительный период. Ученые СКФУ предложили использовать для создания матриц бактериальную целлюлозу, которая показала высокий уровень биосовместимости.

"Мы разработали простую и эффективную технологию получения матриц на основе бактериальной целлюлозы, модифицированной желатином. Она включает в себя все этапы начиная с выращивания продуцента, очистки целлюлозы, ее модификации и заканчивая конструированием матриц", - цитирует пресс-центр доцента кафедры прикладной биотехнологии СКФУ Игоря Ржепаковского.

Разработанные матрицы могут использоваться в клеточных технологиях, тканевой инженерии и хирургии. Полученные результаты исследований ученые проверили в ходе лабораторных экспериментов. В перспективе планируется изучить возможность использования полученного материала для расширения спектра восстановления тканей.