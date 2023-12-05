Открыты свидетельства возможного наличия у мышей аналога самосознания

ТАСС, 5 декабря. Американские нейрофизиологи открыли первые свидетельства того, что в мозге мышей присутствуют так называемые зеркальные нейроны, особая группа нервных клеток, которая отвечает за работу самосознания у людей, высших приматов, слонов и некоторых других животных, способных видеть себя в зеркале. Выводы ученых были открыты в статье в журнале Neuron.

"Нам впервые удалось продемонстрировать наличие у мышей способности узнавать свое отражение в зеркале, а также обнаружить внутри их мозга нейроны, которые отвечают за функционирование данного умения грызунов, а также помогают им узнавать похожих на себя особей. Последнее говорит о том, что умение узнавать себя в зеркале возникает в результате социализации в группе себе подобных", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских нейрофизиологов под руководством доцента Университета штата Техас в Далласе Такаси Китамуры при проверке того, способны ли мыши пройти так называемый "эксперимент с зеркалом". Он представляет собой один из самых первых тестов на наличие самосознания, который сформулировал в 1970 году американский психолог Гордон Гэллап.

В его рамках в клетку или вольер с зеркалом помещается животное или птица. На одну из частей тела этого участника эксперимента наносится яркая точка, которую он не может заметить без помощи зеркала. Соответственно, если животное понимает, что видит в зеркале самого себя, то оно попытается избавиться от этой точки и тем самым покажет наличие у него самосознания. Пока этот тест прошло очень небольшое число животных, в том числе слоны, высшие приматы, дельфины и косатки, а также птицы-сойки.

Мыши и зеркало

"Мышам понадобилось значительно больше подсказок для того, чтобы пройти тест с зеркалом, чем требуется для шимпанзе или человека. В частности, нам пришлось нанести на их голову очень большое количество краски, которая при этом должна была тактильно стимулировать животных. Последнее пока неизвестным нам образом помогало мышам увидеть себя в зеркале", - пояснил научный сотрудник Университета штата Техас в Далласе Юн Йокозе, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Это наблюдение заставило ученых детально изучить то, как менялась активность мозга мышей во время "эксперимента с зеркалом" в надежде найти так называемые зеркальные нейроны. Эта особая группа нервных клеток, присутствующих в коре и в других отделах мозга, активируется только в те моменты, когда индивид видит в зеркале себя или похожих на него особей, в частности, родителей или членов своей стаи или группы.

Аналогичные клетки, как обнаружили нейрофизиологи, присутствуют и в определенных регионах гиппокампа мышей, особой части мозга млекопитающих, которая отвечает за хранение воспоминаний. Блокировка этих нервных клеток лишала грызунов способности распознавать сородичей и видеть в себя зеркале, причем отключенные "зеркальные нейроны" мышей были изначально активными во время опытов только в том случае, если грызуны росли в больших группах мышей одинакового окраса и породы.

Последнее, по словам исследователей, также отличает друг от друга шимпанзе, выросших в одиночестве и в больших группах сородичей. Это говорит в пользу того, что процесс социализации играет очень важную роль в формировании умения индивида распознавать себя в зеркале и соотносить свой облик с другими представителями того же вида. Дальнейшие опыты на мышах, как надеются нейрофизиологи, помогут им раскрыть механизмы работы самосознания.