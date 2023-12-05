На площадке климатической конференции ООН в Дубае прошел День российской науки

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. День российской науки состоялся на площадке 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в российском павильоне, организованном при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), правительства Якутии, а также Благотворительного фонда Андрея Мельниченко.

На открытии Дня российской науки выступил глава комитета РСПП по климатической политике Андрей Мельниченко. Он, в частности, рассказал о перспективах сотрудничества России и стран БРИКС+ в вопросах реализации совместных климатических проектов.

"Необходимо создать условия для взаимного признания результатов климатических проектов странами при трансграничных операциях. Такие проекты могут реализовываться как в промышленности и энергетике, так и в природных экосистемах. Ведь страны БРИКС+ не только формируют 40% от мировых эмиссий парниковых газов, но и имеют самый большой потенциал природных экосистем - более 30% мировой территории, около 40% мировых запасов лесов", - отметил Мельниченко в своем выступлении.

В мероприятии также приняли участие директор Института географии РАН Ольга Соломина, заведующий лабораторией Института океанологии РАН Сергей Гулев, заведующий отделом гидрологии речных бассейнов Института водных проблем РАН Александр Гельфан, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Ольчев и другие эксперты.

Плейстоценовый парк

В рамках Дня российской науки также состоялась презентация проекта "Плейстоценовый парк". Его целью является создание пастбищной экосистемы, схожей по своему устройству с экосистемой мамонтовых степей, доминировавшей в Евразии в позднем плейстоцене. Проект направлен на отработку эффективных подходов в борьбе с изменениями климата.

Плейстоценовый парк, по словам основателя и руководителя проекта Никиты Зимова, является уникальным для мировой практики примером формата природоориентированных решений (Nature-Based Solutions, NBS), который предотвращает выбросы углерода в атмосферу.

"В России вечная мерзлота занимает от 60% до 65% территории страны <...>. В условиях меняющегося климата Арктика теплеет в среднем в несколько раз быстрее, чем другие районы планеты. Из-за того что растет температура воздуха и почвы, вечная мерзлота тает. Этот процесс в свою очередь открывает доступ к запасам природного углерода, который копился в толщах земли в течение многих тысячелетий. <...> Если слой вечной мерзлоты истончится и углекислый газ с метаном выйдут наружу, глобальное потепление резко ускорится", - сказал Зимов в беседе с корреспондентом ТАСС.

В 2023 году Плейстоценовый парк и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко заключили соглашение сроком на 10 лет о развитии научного эксперимента, результаты которого станут основой климатического проекта по сокращению выбросов углекислого газа в масштабах всей зоны вечной мерзлоты.

О конференции

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.