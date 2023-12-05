В МАИ разработали очистку ультразвуком напечатанных деталей двигателей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали технологию, которая позволит широко внедрить в двигателестроение трехмерную печать металлом. Экспериментальная установка с ультразвуковым излучателем обеспечит очистку внутренних полостей напечатанных деталей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В процессе изготовления во внутренних полостях напечатанных деталей появляются слабо спеченные частицы исходного порошка, которые при эксплуатации могут засорять каналы и приводить к поломке. Поэтому необходимо разрабатывать методы, обеспечивающие очистку этих полостей. Наши исследования помогут не только внедрить новые методы очистки внутренних полостей изделий от эксплуатационных и технологических загрязнений, но и развить технологии изготовления деталей двигателей летательных аппаратов из керамических материалов. Использование керамических материалов позволит увеличить температуру процессов в горячей части двигателя, повысить тепловой КПД, упростить систему охлаждения деталей, а в некоторых случаях отказаться от нее", - заявил доцент кафедры "Технология производства двигателей летательных аппаратов" Юрий Козинер, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, изготавливать авиационные двигатели шестого поколения невозможно без новых конструкционных материалов и технологий. Для двигателестроения крайне перспективной является технология трехмерной печати металлом. Она способствует сокращению числа технологических операций и дает возможность создавать более сложные конструкции. В настоящее время применение напечатанных деталей ограничено несколькими факторами, среди которых - отсутствие технологии очистки их внутренних полостей.

В ходе исследования ученые установили, что очистить каналы от частиц порошка помогает наложение направленных ультразвуковых колебаний на жидкость, прокачиваемую через внутренние каналы детали. Ранее в МАИ была создана установка с похожим принципом действия, предназначенная для очистки деталей из керамики и композиционных материалов на ее основе.