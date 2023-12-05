В Перми открылся центр исследований керна и пластовых флюидов компании "Лукойл"

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в России центр исследований керна и пластовых флюидов, созданный компанией "Лукойл", открылся в Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Перми состоялось открытие центра исследований керна и пластовых флюидов, построенного компанией "Лукойл". Это один из приоритетных проектов в регионе. Новый центр в составе ООО "Лукойл-Инжиниринг" (дочернее общество ПАО "Лукойл") обеспечит научными исследованиями поиск, разведку, разработку и повышение нефтеотдачи месторождений Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций, Каспийского и Балтийского морей, а также проектов группы "Лукойл" в других регионах присутствия", - сообщили в пресс-службе компании.

Предполагается, что специалисты центра будут изучать керн сложнопостроенных пород-коллекторов, нефтематеринских пород, слабосцементированный керн, декарбонизацию, а также методы увеличения нефтеотдачи. Научно-лабораторный комплекс оснащен современным оборудованием, кроме того, его хранилище может вместить более 300 погонных километров керна. Расположен центр на одной площадке с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня "Рациональное недропользование". "Это позволит организациям проводить совместную научно-исследовательскую работу, обучающие курсы и семинары для студентов и аспирантов, организовывать практические конференции на базе единого научного кластера", - пояснили в компании.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, центр исследований керна будет работать в интересах не только Пермского края, но и других регионов страны. "Уверен, проект станет очередным импульсом развития для нашего научно-образовательного центра мирового уровня "Рациональное недропользование", а также для образования, науки и технологий региона и государства", - отметил глава Прикамья.

Ранее "Лукойл" завершил объединение своих дочерних предприятий "Лукойл-Пермь" и "Лукойл-Коми". Теперь "Лукойл-Пермь" владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территории Пермского края, Удмуртии, Башкирии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Текущие извлекаемые запасы по всем категориям нефти составляют более 1 млрд тонн. Общее число работников - около 12 тыс. "Лукойл-Коми" работала с 2001 года в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и занимала второе место по добыче среди дочерних обществ "Лукойла", разрабатывая 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Коми и Ненецком автономном округе. "Лукойл-Пермь" владела 116 лицензиями и добывала нефть на 114 месторождениях.