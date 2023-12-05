Специалисты из России и Китая усовершенствовали способ получения ксилана из древесины

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" (ФИЦ КНЦ СО РАН) совместно с коллегами из Китая нашли наиболее эффективный способ получения полисахарида ксилана из древесины березы, что поспособствует его промышленному применению, говорится в сообщении пресс-службы центра

По информации пресс-службы, выделение достаточного количества ксилана из древесины затруднительно, а извлечение полисахарида с помощью растворителя диметилсульфоксида (классический метод) дает выход продукта от 5 до 30%. Ученые определили условия, которые существенно влияют на чистоту, химическую структуру, а также выход получаемого ксилана и предложили несколько изменений в классической методике, большая их часть касается предподготовки древесного сырья.

"Эффективная экстракция и разделение природных ксиланов является ключом к изучению их структуры и свойств. Полученные данные способствуют промышленному применению ксиланов. Модифицировав метод подготовки сырья и извлечения из него ксилана, мы получили на выходе до 70% продукта", - приводятся в сообщении слова кандидата химических наук, старшего научного сотрудника Института химии и химической технологии СО РАН Юрия Маляра.

Кроме того, ученые предложили применить градиентное осаждение ксилана этанолом, что позволяет выделить до 95% продукта. Отмечается, что новый подход позволяет разделять ксиланы на фракции по молекулярной массе и модифицировать их для различных применений, например, для получения биополимеров.

Ксилан - это полисахарид, содержащийся в клеточных стенках растений, который обеспечивает прочность и эластичность растительных тканей, а также играет важную роль в процессах роста и развития растений. Этот полисахарид используется в пищевой промышленности, производстве бумаги и текстиля. Ранее сообщалось, что группа ученых из Красноярска и Китая разработала технологию производства упаковочной пленки из ксилана.