Климатологи доказали влияние разнообразия микробов в Арктике на скорость изменения климата

ТАСС, 5 декабря. Климатологи из РФ и США выяснили, что скорость глобального потепления в ближайшие десятилетия будет сильно зависеть от уровня видового разнообразия микробов Арктики, участвующих в разложении органических останков в оттаявшей вечной мерзлоте. Чем выше будет это разнообразие, тем медленнее будет меняться климат, сообщила 5 декабря пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Нам удалось доказать, что момент резкого скачка температуры у поверхности Земли зависит от микробного разнообразия, которое определяется влажностью, содержанием питательных веществ, кислотностью и уровнем прогрева почвы. На микробное разнообразие мы не можем повлиять, однако обнаруженную нами зависимость нужно учитывать при прогнозировании потепления", - заявила старший научный сотрудник Центра научных исследований и разработок (Великий Новгород) Елена Савенкова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Савенкова и ее коллеги пришли к такому выводу при проведении расчетов, которые ученые проводили при помощи расширенной версии классической модели атмосферы Земли, разработанной еще в середине прошлого столетия британо-американским физиком Ричардом Гуди. В ее рамках атмосфера представляется в виде набора ячеек, в которых воздух циркулирует между поверхностью, где он нагревается, и верхними слоями воздуха, где он отдает поглощенное тепло.

Российские и американские исследователи заинтересовались тем, как на этот круговорот будет влиять процесс таяния вечной мерзлоты, а также связанное с этим высвобождение большого количества метана при разложении заточенной в ней органики. Руководствуясь этой идеей, ученые дополнили модель Гуди таким образом, чтобы она учитывала процессы, связанные с деятельностью микробов в приповерхностных слоях оттаявшей мерзлоты, питающихся органикой и выделяющих метан.

Эта усовершенствованная версия модели помогла ученым открыть ранее неизвестную закономерность. Она заключалась в том, что при низком уровне видового разнообразия и схожих оптимальных условиях обитания бактерии в бывшей вечной мерзлоте с большой долей вероятности начинают очень быстро разлагать органику, что приводит к резкому выбросу большого количества метана в атмосферу. При высоком уровне разнообразия подобных всплесков фактически не происходит, что связано с различиями в оптимальных условиях жизнедеятельности микробов.

Данную особенность микрофлоры Арктики, как отмечает Савенкова, существующие климатические модели не учитывают, в результате чего получаемые при их помощи средне- и долгосрочные прогнозы температур в Заполярье и на всей планете в целом могут быть завышены или занижены сразу на несколько градусов Цельсия. По этой причине российские и американские ученые предлагают учитывать влияние видового разнообразия бактерий при подготовке подобных оценок.

Нестабильная вечная мерзлота

Проблема быстрого таяния вечной мерзлоты в Заполярье под действием глобального потепления уже сейчас стала большой проблемой для многих российских и зарубежных городов, расположенных в Арктике. Исчезновение вечной мерзлоты ведет к дестабилизации фундаментов зданий и к массе инфраструктурных проблем, которые в ближайшие десятилетия, по оценкам российских и зарубежных климатологов, могут лишить экономику России более 422 млрд рублей.