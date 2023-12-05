Разработана методика производства нейронов для лечения болезни Паркинсона

ТАСС, 5 декабря. Датские молекулярные биологи создали методику, которая позволяет превращать стволовые клетки в аналоги дофаминовых нейронов, чья массовая гибель в среднем мозге человека провоцирует болезнь Паркинсона и ее характерные симптомы. Терапия на базе этих клеток поможет замедлить развитие заболевания, сообщили в пресс-службе Университета Орхуса.

Чем она страшна и каково с ней жить?

Болезнь Паркинсона. Чем она страшна и каково с ней жить?

"Стволовые клетки давно считались перспективным средством для лечения болезни Паркинсона, однако их применению мешало низкое качество культур нейронов, получаемых при помощи уже существующих методик трансформации стволовых клеток. Нам удалось получить очень чистые линии дофаминовых нейронов, что ускорит восстановление мозга пациентов и снизит шансы на релапс", - заявил доцент Университета Орхуса (Дания) Марк Денам, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые разработали этот подход в рамках опытов с культурами человеческих стволовых клеток, представляющих собой аналоги клеток эмбриона. Подобные тельца способны превращаться в любые типы тканей тела, в том числе и в различные формы нейронов человеческого мозга. Для совершения подобных трансформаций необходимо создать своеобразную генетическую и биохимическую "программу", которая бы заставила стволовые клетки превратиться в аналог конкретной ткани тела.

В частности, датские биологи обнаружили, что стволовые клетки можно превратить в аналог дофаминовых нейронов, гибнущих при развитии болезни Паркинсона, если особым образом повредить набор из четырех генов GBX2, CDX1, CDX2 и CDX4 в геноме стволовых клеток и поместить эти тельца в среду, похожую по химическому составу на спинной и ромбовидный мозг зародыша.

Как отмечают исследователи, разработанная ими комбинация из биохимических факторов и мутаций предотвращает формирование других типов нейронов мозга, в результате чего на месте стволовых клеток возникает культура нейронов, состоящая почти полностью из дофаминовых нервных клеток. Как показали последующие опыты на крысах, эти тельца способны встраиваться в поврежденные регионы среднего мозга, которые больше всего страдают от болезни Паркинсона, и восстанавливать их функции.

Восстановление нормальной работы мозга животных, как отмечают ученые, потребовало относительно немного времени, порядка восьми недель. Это дает надежду на то, что инъекции чистых культур дофаминовых нервных клеток в мозг носителей болезни Паркинсона приведут к столь же быстрому и эффективному подавлению симптомов данного нейродегенеративного заболевания, подытожили ученые.

О болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона развивается в результате разрушения так называемой черной субстанции в мозге - отдела среднего мозга, который генерирует гормон удовольствия дофамин и направляет его в двигательные центры в глубинных слоях мозга. Гибель нейронов в черной субстанции приводит к тому, что человек начинает плохо двигаться, теряет баланс и испытывает боль при движении. Широко одобренные методы лечения болезни Паркинсона пока отсутствуют.