В Петербурге создали модель, позволяющую прогнозировать устойчивость деревьев к засухам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали математическую модель, позволяющую отслеживать реакцию деревьев на потепление климата и увеличение числа засух. Модель разработали на основе данных экологов из Казанского федерального университета (КФУ), которые были собраны на территории Волжско-Камского биосферного заповедника, сообщил ТАСС профессор кафедры радиотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Михаил Богачев.

"Экологи КФУ предоставили нам данные, полученные из образцов сосны обыкновенной с территорий Волжско-Камского биосферного заповедника. По ним мы определили зависимость радиального прироста деревьев от локальной увлажненности почв за последние годы с помощью нашего программного обеспечения. Он основан на вычислении специальных показателей - корреляционных метрик, - на различных временных и пространственных масштабах, с учетом замедления климатического отклика", - рассказал Богачев.

Он отметил, что проблема изменений климата и снижения уровня влажности крайне актуальна для России, почти половина территории которой занята лесами. На территории РФ среднегодовая температура при этом растет почти в три раза быстрее, чем в среднем по планете. В летний период это приводит к новым засухам, из-за которых южные границы лесов смещаются на север.

При поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) ученые должны были определить, как рост засушливости влияет на рост деревьев, и найти способ для отслеживания и прогнозирования их развития в меняющемся климате. Сотрудники КФУ собрали образцы деревьев из влажных и засушливых районов заповедника, содержащие данные годичных колец с 1900 по 2020 год.

Специалисты ЛЭТИ провели в этих же местах мультиспектральную съемку для фиксирования общей растительности леса и собрали основные данные по долгосрочным климатическим изменениям для данной территории. Ученые выяснили, что деревья в увлажненной почве прирастают медленнее, чем в засушливой. При этом первая категория деревьев более устойчива даже к длительным засухам и способна дольше сохранять свои показатели роста.

Созданная учеными ЛЭТИ модель позволит прогнозировать реакцию лесных массивов на изменения климата на различных территориях в разных температурных зонах России. Благодаря этому можно будет формировать научно обоснованные рекомендации и заранее предпринимать действия по смягчению последствий глобального потепления для деревьев в РФ.