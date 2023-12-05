В Петербурге разработали способ синтеза наночастиц магнетита для МРТ с контрастом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали способ синтеза наночастиц магнетита, покрытых защитной оболочкой из оксида цинка, для использования в качестве контрастного агента в МРТ. Разработка позволит повысить качество диагностики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Химики Санкт-Петербургского государственного университета разработали подход к синтезу наночастиц магнетита, покрытых оболочкой из оксида цинка. Исследование направленно с одной стороны на изучение фундаментальных вопросов, связанных со строением наночастиц и определяемыми этим свойствами, а с другой на создание контрастных агентов для МРТ, позволяющих повысить качество изображений и точность диагностики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Разработанная учеными защитная оболочка из оксида цинка будет останавливать процесс окисления поверхности магнетита и предотвращать его разрушение, что позволит длительно сохранять магнитные свойства наночастиц. Магнитные частицы, введенные в кровь, накапливаются в пораженных тканях и делают их более контрастными на МРТ-изображениях.

"Представьте себе маленький магнитик, плавающий в агрессивной жидкости. Учитывая, что жидкость будет разрушать магнитик, естественной будет идея как-то защитить его поверхность, но при этом если защитный слой будет слишком тонким, он не защитит магнит должным образом, если слишком толстым, он может сильно повлиять на его свойства или даже полностью их разрушить. Таким образом задача создания защитного слоя нужной толщины весьма нетривиальна", - привели в пресс-службе слова руководителя исследования, доцента кафедры общей и неорганической химии СПбГУ Михаила Осмоловского.

По данным вуза, ученые разработали синтетический подход, который позволяет управляемо менять толщину и плотность оболочки за счет изменения условий синтеза. Полученные наночастицы уже прошли исследование invitro - они были помещены в модельную систему на основе агарозы, которая имитирует живые ткани, и загружены в томограф. Области, содержащие наночастицы на МРТ-изображении, получились значительно более темными.