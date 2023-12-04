В вузе Тольятти создали новую технологию защиты магниевых сплавов от коррозии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработали инновационную технологию защиты изделий из особо прочных магниевых сплавов от коррозии, сообщает пресс-служба вуза.

В ТГУ разработали гибридную технологию для защиты поверхности магниевых сплавов с LPSO-фазой (упорядоченная длиннопериодическая фаза), которые, несмотря на уникальную прочность и пластичность, подвержены коррозии. Технология включает высокочастотное плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) с добавками наночастиц диоксида кремния (песка) в электролит, в результате на поверхности формируется керамическое металло-оксидное покрытие, повышающее износостойкость и коррозионную стойкость изделий из магниевых LPSO-сплавов, говорится в сообщении.

"В итоге пористость керамического слоя снизилась почти в 3 раза, средняя толщина и адгезия слоя увеличились примерно на треть, а плотность тока коррозии уменьшилась примерно в 5,5 раза. Эти значения соответствуют наилучшему результату формирования защитного керамического покрытия для LPSO-сплавов с использованием другой более длительной и дорогостоящей двухступенчатой комбинированной технологией на базе ПЭО", - приводятся в сообщении слова научного руководителя научно-исследовательского отдела (НИО) "Оксидные слои, пленки и покрытия" доктора физико-математических наук, профессора Михаила Криштала.

В сообщении отмечается, что добавление даже небольших объемов наночастиц диоксида кремния дает "огромный эффект". Новая технология позволит использовать LPSO-сплавы для работы не только в условиях высоких нагрузок, но и в агрессивной среде. Кроме того, технология, разработанная в ТГУ, экономически эффективна, так как "не дороже обычной ПЭО, и даже позволяет сократить время обработки, получая требуемый результат".

Изделия из магниевых LPSO-сплавов с защищенной поверхностью могут применятся в машиностроении и двигателестроении, в том числе в авиационной и ракетно-космической отрасли, где требуется высокая прочность, пожаробезопасность и коррозионная стойкость, говорится в сообщении.