В Ростовской области нашли меотские святилища II века н.э.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Археологи Азовского музея-заповедника впервые обнаружили во время раскопок в городе Азове Ростовской области (где в XIV веке находился золотоордынский город Азак) меотские святилища. Находка датируется II веком нашей эры, сообщил ТАСС кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.

"Такая находка для города Азова первая. Мы обнаружили две ямы на улице Ломоносова, 41 - на окраине средневекового Азака, датированные II веком нашей эры. Одно из святилищ представляет собой яму три метра в диаметре и два метра глубиной, посередине которой оставлен материковый останец, вокруг которого вырыта кольцевая траншея, сужающаяся ко дну. Посередине ям расположен конус со срезанной вершиной. Как я могу догадываться, жертвоприношения совершались именно на нем", - сказал Масловский.

По словам специалиста, оба святилища расположены далеко от меотского городища и могильника, поэтому у исследователей других памятников того периода шансов их найти не было. "Совпадение удивительное, потому что впервые в нашей археологической деятельности находим эти ямы - святилища в чистом поле. Это уникальные комплексы, и так совпало, что между ними через 1 200 лет была проложена улица средневекового города", - добавил Масловский.

Он также уточнил, что в ямах обнаружено небольшое количество предметов, предположительно, того периода - четыре фрагмента керамики.