В Пензе создали прибор для обнаружения микротрещин в деталях машин

ТАСС, 4 декабря. Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали устройство для акустической ранней диагностики микротрещин в деталях машин и металлоконструкциях. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, новый метод позволит проводить диагностику деталей без остановки производства, и даже на расстоянии до 50 м.

"В лаборатории "Оптика туннельно-связанных наноструктур" кафедры "Физика" ПГУ ученые создали уникальный прибор, способный обнаружить развивающиеся микротрещины. <…> Ученые разработали теорию механизма образования микротрещин по сигналам акустической эмиссии и собрали устройство для ранней диагностики образования и развития микротрещин в деталях машин и конструкциях", - отметили в пресс-службе.

Как пояснил руководитель авторского коллектива, декан факультета информационных технологий и электроники ПГУ Владимир Кревчик, устройство акустическим путем находит развивающиеся микротрещины, которые наиболее опасны в металлоконструкциях и труднее всего обнаруживаются даже современными приборами.

"В процессе образования микротрещины излучают сигнал акустической эмиссии. <...> Например, если мы разорвем ткань, то услышим звук разрыва. Аналогичный процесс происходит и в твердом теле. Звук разрыва, то есть сигнал акустической эмиссии, можно регистрировать, изучать его структуру, получать информацию о микротрещинах и принимать меры для ликвидации этого процесса", - рассказал Кревчик.

С помощью нового прибора можно проводить диагностику деталей крупногабаритных машин (опоры моста или крана) не только в лабораторных условиях, но и на расстоянии до 50 м. Для этого требуется просто подключить датчик к прибору, а регистрация показаний будет проходить в лабораторных условиях. Аналоги такой аппаратуры во всем мире, по словам разработчиков, существуют пока только в теории.

Лаборатория открыта в 2020 году на базе ПГУ на средства гранта проектной части госзадания Минобрнауки РФ.