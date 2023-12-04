Экспедиция СО РАН намерена впервые изучить древнюю тундростепь на Таймыре

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия намерена впервые подробно изучить оставшиеся участки древней тундростепи на Таймыре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"Мы намерены исследовать уникальное место. Где-то в этом районе проходила граница ледника, который накрывал полностью всю Европу и Северную Америку. Здесь ледник упирался в плато Путорана, дальше было Минусинское море, а дальше было уникальнейшее явление под названием тундростепь, где ходили мамонты и носороги. Локальные участки тундростепи встречаются в районе предприятий "Норникеля", - заявил научный руководитель экспедиции, директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, эта тундростепь практически не познана: немного исследованы растения, но в изучении насекомых "это голое пятно". Также в этих местах никогда не проводились комплексные экспедиции по изучению природы.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.