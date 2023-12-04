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На Камчатке заявили, что активность вулкана Ключевского не свидетельствует об извержении

По словам руководителя вулканостанции в Ключах Юрия Демянчука, в районе кратера нет термальной аномалии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Активность, зафиксированная 3 декабря на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, не свидетельствует о начавшемся извержении, так как в районе кратера нет термальной аномалии. Об этом ТАСС сообщил руководитель вулканостанции в Ключах Юрий Демянчук.

"Это не извержение вулкана, потому что в районе кратера Ключевского нет термальной аномалии. Такие пепловые облака не содержат свежего вещества, они мало насыщены пеплом и относительно быстро рассеиваются", - сказал Демянчук.

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Он добавил, что мониторинг вулкана продолжается. В настоящий момент ему присвоен зеленый (самый низкий) код авиационной опасности.

3 декабря на Ключевском вулкане наблюдался выброс пепла из кратера - до 5,5 км над уровнем моря. В региональных СМИ стала появляться информация о новом извержении.

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке извергался с июня по ноябрь 2023 года. Мощные пепловые выбросы происходили практически ежедневно, сошедшие с вулкана сели повредили дорожное полотно трассы Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.

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