На Камчатке заявили, что активность вулкана Ключевского не свидетельствует об извержении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Активность, зафиксированная 3 декабря на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, не свидетельствует о начавшемся извержении, так как в районе кратера нет термальной аномалии. Об этом ТАСС сообщил руководитель вулканостанции в Ключах Юрий Демянчук.

"Это не извержение вулкана, потому что в районе кратера Ключевского нет термальной аномалии. Такие пепловые облака не содержат свежего вещества, они мало насыщены пеплом и относительно быстро рассеиваются", - сказал Демянчук.