В Саратове создали спецтехнику для эффективной переработки лесных плантаций

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. В Саратове разработали спецтехнику для эффективной переработки плантаций энергетических лесов и перевозки полученной продукции из труднодоступных районов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Разработанная техника не имеет аналогов в России. Новизна конструктивных решений подтверждена патентами России.

"Наша технология подразумевает полную механизацию работ и будет востребована в регионах, где имеется небольшая лесистость, достигающая всего 5-6% от его площади. Для ее реализации были разработаны мобильная дисковая рубильная машина для измельчения конечной продукции лесных плантаций и трицикл-вездеход. Вездеход предназначен для применения при небольших объемах производства и малых объемах транспортировки из труднодоступных районов", - приводятся слова автора разработки, профессора кафедры "Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело" Института урбанистики, архитектуры и строительства Сергея Фокина.

Энергетические леса - это плантации быстрорастущих пород деревьев и кустарников, выращиваемых для энергетических нужд. Такое лесовыращивание предполагает посадку, выращивание, срезание и переработку культур, а также отправку конечного продукта в виде топливной щепы потребителю. Создание плантаций позволяет сохранить естественные леса и обеспечить производства сырьем для выработки отопления или электроэнергии.

Особенности разработки

Как пояснили в вузе, сейчас уборка продукции проводится с помощью мульчеров - они срезают и сразу перерабатывают древесину на щепу. При срезании древесного сырья измельчается также верхний слой почвы, что приводит к накоплению в конечном продукте мелких камней и фрагментов грунта. Ученые СГТУ предложили разбить процесс на две операции - срезание роторными кусторезами и измельчение древесины в разработанной рубильной машине. Это позволит избежать попадания нежелательных минеральных включений, что сделает процесс эффективнее.

Для транспортировки щепы в традиционных методах используются прицепные тракторные тележки. Ученые же предложили использовать для этого малогабаритную высокопроходимую технику в виде трицикла-вездехода, поскольку участки для плантаций могут находиться в местах со сложным рельефом. Как отметили в университете, вездеход возможно будет использовать во всей технологической цепочке плантационного лесовыращивания, начиная от доставки посадочного материала и заканчивая транспортировкой щепы потребителю.

Саратовский государственный технический университет основан в 1930 году и является одним из ведущих технических вузов России. В СГТУ обучаются более 20 тыс. студентов и слушателей. В структуру университета входят восемь институтов, военный учебный центр, два филиала и два колледжа. Вуз обеспечивает подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру инженерных, технических, естественнонаучных, экономических, управленческих, социально-гуманитарных специальностей и направлений.