В Туле откроют центр археологических исследований Крыма

ТУЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Центр археологических исследований "Киммерия" начнет работу 2 декабря в Тульском государственном педагогическом университете (ТГПУ имени Толстого, Толстовский университет). Центр займется археологическими раскопками на Крымском полуострове, сообщила пресс-служба вуза.

"В историческом корпусе Толстовского университета на Менделеевской улице 2 декабря состоится открытие Центра археологических исследований "Киммерия". Новый центр станет частью образовательного пространства университета. Основная его работа сосредоточена вокруг ежегодных археологических экспедиций в Крым", - говорится в сообщении.

Участники Центра археологических исследований будут обрабатывать полученный в течение полевого сезона материал, создавать археологические карты Крымского полуострова, проводить исторические и археологические исследования. Предполагается внедрение в работу центра современных технологий и создание цифрового контента, что призвано пробудить интерес к археологии у школьников и студентов, рассказали в пресс-службе.