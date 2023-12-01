Ректор МГТУ: "Приоритет-2030" ускорил создание квантовых и нейроморфных технологий в вузе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Исследователи из МГТУ значительно продвинулись вперед в разработке квантовых и нейроморфных вычислительных технологий в 2023 году благодаря программе "Приоритет-2030". В следующем году эти исследования будут дополнительно ускорены, сообщила пресс-служба МГТУ имени Н. Э. Баумана со ссылкой на ректора вуза.

"МГТУ участвует в программе "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство". В 2023 году мы сосредоточили наши усилия на разработке критических и сквозных технологий, необходимых для обеспечения технологического суверенитета России. Новые результаты были получены в области технологий квантовых и нейроморфных вычислений", - заявил ректор МГТУ Михаил Гордин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, за 2023 год исследователи из МГТУ имени Н. Э. Баумана существенным образом продвинулись в проведении исследований и разработке технологий по трем ключевым направлениям работы в рамках программы "Приоритет-2030" - в области квантовых и нейроморфных вычислений, робототехники и технологий для мониторинга параметров окружающей среды.

В частности, российским физикам из МГТУ удалось за 2023 год создать прототип квантового процессора на базе сверхпроводников и разные компоненты квантовых устройств, а также интегральный электрооптический модулятор и сверхпроводниковый однофотонный детектор, важные компоненты нейроморфных вычислительных приборов.

Кроме того, ученые из МГТУ в партнерстве с ГК "Росатом" и АО "Атомредметзолото" разработали и успешно испытали прототип, который послужит основой для разработки роботизированной подводной машины на гусеничном шасси. Она будет в автоматическом режиме двигаться по дну реки Рывеем на Чукотке, где находится одно из самых крупных в России россыпных месторождений золота, и участвовать в добыче этого металла.

Также российские исследователи разработали мультиспектральную камеру и связанное с ней ПО, которое позволит экологам и специалистам в области наук о Земле оценивать состояние вечной мерзлоты, изучать состояние почв и проводить другие исследования. Кроме того, камеру можно будет применять и в специальных целях для обнаружения мультиспектрального камуфляжа. Промышленное производство этой камеры начнется в 2024 году в партнерстве с ППК "Российский экологический оператор".

О программе "Приоритет-2030"

"Приоритет-2030" - наиболее масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов, реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". Программа была запущена в конце июня 2021 года, срок реализации составляет 10 лет.