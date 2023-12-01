Центр им. Чумакова разработал уникальную платформу для производства вакцин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Центр им. М. Чумакова (Институт Полиомиелита) разработал отечественную биотехнологическую платформу для производства цельновирионных вакцин, которая на основе существующего научно-производственного комплекса в короткие сроки позволяет развернуть масштабный выпуск необходимых препаратов. Об этом рассказал в ходе II конгресса "Национальное здравоохранение" директор ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова Российской академии наук", академик РАН Айдар Ишмухаметов.

"Наша биотехнологическая платформа позволяет создавать и производить цельновирионные, в том числе инактивированные, вакцины с использованием широкого спектра клеточных культур. Список того, что платформа позволяет делать, обширен, это и идентификация новых вирусов с пандемическим потенциалом, доклинические исследования, стандартизация технологических процессов и промышленное масштабирование, стабильное производство и многое другое. Важный момент - цикл разработки и масштабирования платформенной технологии применим и к другим научно-технологическим сферам", - сказал он.

О платформе и вакцинах

Платформа для создания препарата представляет собой подход к разработке технологии производства, в основе которого сочетание научно-исследовательских данных, технологических решений, набора применяемых биотехнологических и конструктивных методов, а также однотипного оборудования, сырья и материалов.

Центр имени Чумакова в 2016-2023 годах разработал три вакцины для борьбы с полиомиелитом - "Бивакполио", "Моновакполио" и "Полиоваксин", вакцину "Синсавак" для профилактики желтой лихорадки и вакцину "Ковивак" для борьбы с коронавирусной инфекцией. Эти вакцины получили государственную регистрацию и выпускаются.

По словам академика Ишмухаметова, на уровне технологической готовности находятся еще две вакцины - "Эвервак" против клещевого энцефалита и "КомбиГЛПСвак" против геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

О центре

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук (АМН) СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.