В БФУ разработали рецептуру безотходного производства биотоплива из балтийских водорослей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта смогли получить экологически чистое топливо (биоэтанол) из водорослей Балтики, инновационная рецептура которого делает производство безотходным, сообщили в пресс-службе вуза.

Ученые Лаборатории микробиологии и биотехнологий БФУ им. И. Канта смогли подобрать оптимальный способ обработки водорослей Балтийского моря, их дрожжевого брожения и содержания редуцирующих сахаров для безотходного получения биотоплива третьего поколения (биоэтанола).

"Наши результаты нельзя напрямую сравнивать с какими-то аналогами. До нас биоэтанол из водорослей именно Балтийского моря никто получать не пробовал. В этом оригинальность исследования. Особенность была в том, что мы подобрали такие параметры предварительной обработки водорослей, а затем такие параметры процесса получения биоэтанола, которые позволили получить его максимальное количество из балтийских водорослей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за 10 дней при поддержании оптимальных условий количество водорослей можно увеличить практически в два раза.

Исследователи решили использовать водоросли именно Балтийского моря для создания топлива, так как они имеют несколько преимуществ, например, успешно наращивают биомассу в небольшом пространстве и способны расти практически в любой воде, включая пресную воду, морскую воду и даже промышленные сточные воды, что делает их выгодными как сырье для производства.

Заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих отметил, что результаты получения биоэтанола из балтийских водорослей сопоставимы как по качеству экологически чистого топлива, так и по количественному выходу готового продукта с мировыми разработками и позволят на практике заниматься культивированием водорослей и использовать их в производстве биоэтанола. "В настоящее время ведем работы по масштабированию разработанной технологии, чтобы в ближайшее время предложить ее предприятиям реального сектора экономики", - добавил ученый.

Виды биотоплива

Одним из лидеров альтернативных видов топлива является топливо из природного растительного сырья - биотопливо, которое подразделяется на первое, второе и третье поколение в зависимости от сырья, используемого для его получения, говорится в сообщении.

Биотопливо первого поколения получают в основном из продовольственных культур, различных биологических отходов и связанных с производством напитков: банановая кожура, отходы ананасов, виноградные выжимки, отходы цитрусовых и побочные продукты кофейной промышленности. Биотопливо второго поклонения производят из биомассы деревьев, жмыха, сельскохозяйственных отходов, соломы, травы. Биотопливо первого и второго поколения имеет недостатки в виде дороговизны, невысокой рентабельности и значительных последствия для экологии. Биоэтанол третьего поколения является экологически чистым топливом, получаемым из биомассы микроводорослей, его главное преимущество - высокая скорость образования биомассы.