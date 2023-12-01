Разработана теория гравитации, разрешающая "космологический кризис"

ТАСС, 1 декабря. Европейские астрофизики заявили, что "космологический кризис", расхождение в скорости расширения ранней и современной Вселенной, а также наличие необычно крупных "пузырей пустоты" в ее макроструктуре можно объяснить при помощи разработанной ими теории гравитации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Боннского университета (Германия).

"Общепринятая теория гравитации была создана Альбертом Эйнштейном, и сейчас постепенно становится понятно, что она не совсем корректно описывает то, что происходит во Вселенной. Проведенные нами расчеты показали, что многие такие несоответствия можно объяснить при помощи теории, построенной на базе модифицированной теории ньютоновской динамики", - заявил профессор Боннского университета Павел Крупа, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Так называемый космологический кризис возник примерно пять лет назад, когда почти одновременно были опубликованы замеры скорости расширения Вселенной, полученные в рамках наблюдений за микроволновым "эхом" Большого взрыва при помощи телескопа "Планк" и за переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках, которые велись обсерваторией "Хаббл".

Полученные ими значения сильно разошлись. Второй тип наблюдений показал, что две галактики, разделенные расстоянием примерно в три миллиона световых лет, должны разлетаться со скоростью около 73 км/с. Это значение на 9% выше, чем показывают данные наблюдений за микроволновыми отголосками Большого взрыва: 67,9 км/с. Впоследствии существование этих расхождений было подтверждено другими способами и инструментами.

Профессор Крупа и его коллеги открыли свидетельства того, что существование этого противоречия можно объяснить, если использовать для описания структуры Вселенной разработанную ими вариацию альтернативной теории гравитации. Эта идея предполагает, что сила гравитации по-разному влияет на объекты в космосе в зависимости от величины ускорения этих небесных тел. Также она подразумевает существование так называемых стерильных нейтрино с определенной массой и энергией (11 электронвольт), относительно легких нейтриноподобных частиц, играющих роль аналога темной материи в общепринятых космологических теориях.

Как показали расчеты ученых, эта теория способна не только разрешить кризис в космологии, но и объяснить существование так называемой KBC-пустоты. Так космологи называют относительно пустой "пузырь" космического пространства диаметром 2 млрд световых лет, внутри которого находятся Млечный Путь и его соседи. Существование этой зоны невозможно объяснить при помощи теории Эйнштейна, однако созданная профессором Крупой и его коллегами теория может решить эту задачу, подытожили астрофизики.