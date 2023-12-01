Физики из России и Китая впервые совместно использовали квантовый спутник связи

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские и китайские физики впервые совместно провели эксперимент по использованию китайского квантового спутника связи "Мо-Цзы" для квантовой передачи ключей шифрования на расстояние почти в 3,8 тыс. км и обмена сообщениями и изображениями по защищенному каналу связи. Для обеспечения его работы в Звенигороде была построена первая в РФ наземная станция спутниковой квантовой связи, сообщила в пятницу пресс-служба НИТУ МИСИС.

"Усилиями большой коллаборации ученых и инженеров создана уникальная приемная станция, которая позволяет проводить стабильные сеансы связи со спутником, а также декодировать отправляемые им поляризационные состояния одиночных фотонов. Спутниковая квантовая криптография открывает принципиально новые возможности по защите данных объектов, находящихся на большом расстоянии", - заявил директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС (Москва) Алексей Федоров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Федоров и его коллеги, одна из главных проблем в работе современных систем квантовой связи заключается в том, что свет постепенно угасает при движении через оптоволокно. По этой причине расстояние между узлами квантовых сетей на текущий момент составляет несколько сотен километров при использовании наземных систем передачи данных.

Повысить дальность передачи квантовой информации можно, обмениваясь данными не через наземные оптоволоконные кабели, а через спутники связи. В частности, еще в сентябре 2016 года ученые из Китая запустили орбитальный зонд "Мо-Цзы" и успешно использовали его для проведения первых "межконтинентальных" сессий передачи квантовой информации. С 2019 года к опытам с "Мо-Цзы" присоединились физики из НИТУ МИСИС, Российского квантового центра и связанного с ним стартапа QSpace.

Недавно российские ученые завершили разработку первой отечественной наземной станции связи, которая позволяет установить соединение с "Мо-Цзы" и обмениваться с ним набором одиночных фотонов, частиц света, в поляризационных состояниях которых кодируется передаваемая информация. Данная станция связи была установлена в Звенигороде, откуда исследователям удалось связаться с их китайскими коллегами в Наньшане (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

В рамках этой сессии связи исследователи обменялись ключами шифрования, а также текстовыми сообщениями и закодированными изображениями размером 256 на 64 пикселя и всесторонне изучили уровень безопасности при работе всех компонентов систем квантовой спутниковой связи. По словам физиков, это еще раз подтвердило возможность использования "Мо-Цзы" для проведения сверхдалеких сессий квантовой связи и продемонстрировало возможность России использовать эти системы.