На астероиде Рюгу нашли большие запасы соединений азота

ТАСС, 1 декабря. Планетологи обнаружили в образцах материи с астероида Рюгу, доставленных на Землю миссией "Хаябуса-2", неожиданно много неорганических соединений азота, что указывает на наличие крупного резервуара подобных веществ на окраинах Солнечной системы и их активный транспорт в ее внутренние регионы. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature Astronomy.

"Присутствие нитридов в материи Рюгу указывает на то, что соединения азота транспортируются с окраин Солнечной системы в ее внутренние регионы в гораздо больших количествах, чем на то указывали концентрации соединений азота в частицах космической пыли и антарктических микрометеоритах. Это говорит о наличии на окраинах Солнечной системы неожиданно больших резервуаров азота, которые могли играть важную роль в пребиотических реакциях на ранней Земле", - говорится в исследовании.

Японский зонд "Хаябуса-2" был запущен в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгу. Эту задачу он успешно исполнил в феврале 2019 года, а в конце 2020 года доставил капсулу с образцами пород на Землю. Их первое изучение подтвердило, что Рюгу состоит из первичной материи Солнечной системы, из которой сформировалась Земля и все другие ее планеты.

Международный коллектив планетологов под руководством научного руководителя миссии "Хаябуса-2" Сэйитиро Ватанабэ продолжил изучение этих образцов и обнаружил, что некоторые зерна материи с астероида Рюгу содержат в себе необычно большие запасы нитрида железа. Это вещество крайне редко встречается в материи углистых хондритов, класса примитивных астероидов, к которому принадлежит Рюгу, из-за чего открытие стало неожиданностью для астрономов.

Ученые изучили структуру зерен из железного минерала троилита, где были найдены скопления нитрида железа, и пришли к выводу, что это вещество не присутствовало в материи Рюгу изначально, а возникло на поверхности астероида в результате падения на него частиц пыли и льда с окраин Солнечной системы. Они содержали в себе большие запасы азота, аммиака или водорода, взаимодействия с чьими молекулами привели к превращению троилита в чистое железо и к образованию нитрида железа.

Как отмечают исследователи, большие количества нитрида железа в материи Рюгу указывают на то, что во внутренние регионы Солнечной системы с ее окраин поступает в 20-300 раз больше азота, чем на то указывали доли его соединений в материи падающих на Землю микроастероидов, а также частиц космической пыли. Это говорит о наличии на окраинах нашей планетной системы большого резервуара азота, который предположительно снабжал Землю соединениями азота на первых этапах эволюции жизни.