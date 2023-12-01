В Казани академику РАН вручили премию имени Лобачевского

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Академик Российской академии наук Юрий Ершов получил медаль и международную премию имени Н.И. Лобачевского за цикл работ по разработке топологии для дискретной математики. Размер премии составил $75 тыс., сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.

"Лауреатом премии имени Николая Ивановича Лобачевского в этом году стал академик Российской академии наук Юрий Ершов. Премия получила свой старт еще в ХIХ веке. Во времена Императорского Казанского университета все ведущие математики мира были обладателями этой награды. Мы возродили эту премию. В этом году КФУ присуждает ее в четвертый раз. Это большая честь для нас и в то же время сложный выбор, поскольку из хороших работ международному жюри необходимо было выявить самую лучшую. В этом году в числе номинантов были математики из России, Азербайджана, Узбекистана, Японии, США. В рамках двух голосований мы сегодня смогли определить наилучшую работу на сегодняшний день", - приводит пресс-служба слова первого проректора - проректора по научной деятельности КФУ Дмитрия Таюрского.

Медаль имени Н.И. Лобачевского, а также денежная премия присуждаются один раз в два года. Ее получают ученые за научные труды, открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики в области фундаментальной и прикладной математики.

Ершов - профессор, академик РАН, главный научный сотрудник Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН, был выдвинут Ученым советом Новосибирского государственного университета и академиком РАН Сергеем Гончаровым за цикл работ по разработке топологии для дискретной математики, которые изложены в его итоговой монографии "Топология для дискретной математики".

В конкурсе на соискание медали и премии имени Н.И. Лобачевского в 2023 году приняли участие порядка 20 российских и зарубежных исследователей.