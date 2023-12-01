Большинство моллюсков-вселенцев в реках России оказались гибридами

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) определили, что до 60-80% пресноводных двустворчатых моллюсков рода Corbicula (корбикула), обнаруженных в реках европейской части России, являются гибридами, рассказала ТАСС директор Института биогеографии и генетических ресурсов ФИЦКИА Юлия Беспалая. Корбикулы - очень агрессивные вселенцы в территории за пределами их ареала в Азии, а гибридизация, то есть смешение ДНК нескольких видов в одной особи, способствует их высокой адаптации.

"Мы проанализировали все инвазионные популяции корбикул, которые обнаружены в Европейской части страны, посмотрели все линии, кто там живет, и уровень гибридизации, - сказала Беспалая. - Оказалось, что уровень гибридизации, смешения ядерных геномов очень высокий, до 60-80% особей гибридизированы, это гораздо выше, чем считалось. В популяциях превалируют гибридные особи, это было впервые установлено".

Особенность корбикул еще и в том, что они могут размножаться путем андрогенеза или мужского партеногенеза. Поэтому может быть достаточно одной особи, чтобы дать новую популяцию. Обычно для определения вида исследуют митохондриальную ДНК, но для того, чтобы понять, гибрид это или нет, нужно изучать ДНК в ядре. Это более затратные и сложные исследования, у инвазионных корбикул в России ядерные ДНК исследовали впервые.

В ядрах гибридов в российских водоемах присутствуют гены видов корбикула флюминея или восточная корбикула (Corbicula fluminea) и корбикула флюминалис (Corbicula fluminalis). У некоторых выявляется еще и третья линия.

Название рода этих моллюсков происходит от латинского Corbis - корзина. Их природный ареал - это Азия, Индонезия, Африка. Но за последние десятилетия они расселились в Европе и Северной Америке, где у них практически нет врагов, и они интенсивно распространяются, образуя очень плотные популяции. Корбикулы конкурируют с местными видами за пищевые ресурсы, они очень активно фильтруют воду, и при этом отфильтровывают личинки других двустворчатых моллюсков и те гибнут. И корбикул может быть настолько много, что покрывают все дно водоема и прибрежную часть. "Они трансформируют местообитания, создают местным видам неблагоприятные условия. И нативные, местные популяции начинают исчезать", - пояснила собеседница агентства.

Корбикулы в России

В России они впервые были зафиксированы в реке Шура-Озень в Дагестане в 2013 году, а затем и в других водоемах Каспийского бассейна. На севере европейской части РФ корбикулы вселяются в искусственные водоемы с подогретой водой при объектах энергетики. В 2015 году корбикул обнаружили в районе сброса подогретых вод Костромской ГРЭС в Волге и в технологическом канале Архангельской ТЭЦ в Северной Двине. Затем моллюсков нашли в теплом канале Новочеркасской ГРЭС в реке Дон. В 2022 году ученые Южного научного центра РАН отмечали высокую плотность популяций корбикул на некоторых участках в низовьях Дона - до 50 особей на кв. метр.

В ходе исследования было также установлено происхождение вселенцев. Например, особи корбикулы флюминалис, обнаруженные в водоемах Дагестана и Ставропольского края, оказались генетически наиболее близки к моллюскам, обитающим в реках Азербайджана, Таджикистана, Мьянмы и Турции. В водоемы России корбикулы могли попасть на речных судах вместе с балластными водами, а также с перелетными птицами и с рыбой, которую вселяли из других водоемов как объекты аквакультуры.

Корбикулы являются теплолюбивыми, для размножения им нужна температура не ниже плюс шести градусов. Моллюски используют подогреваемые воды как убежища, постепенно адаптируясь и распространяясь в соседние водоемы, а глобальное потепление создает дополнительные условия для дальнейших инвазий.