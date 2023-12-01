Ученые КНР сообщили, что зима 2023-2024 годов с вероятностью 95% будет рекордно теплой

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Климатологи из Китая выяснили, что средние температуры на Земле во время зимы 2023-2024 годов будут рекордно высокими, они с вероятностью 95% будут превышать средние значения за последние десятилетия примерно на один градус Цельсия. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН).

"Проведенные учеными расчеты показывают, что рекордно высокие температуры установятся во многих регионах в средних широтах Евразии и в большей части Нового Света. При этом общая глобальная температура поверхности Земли с вероятностью 95% установит новый рекорд во время зимы 2023-2024 годов. Особенно сильно температуры вырастут в КНР, где зима будет самой теплой с 1991 года", - говорится в сообщении.

Это открытие было сделано группой китайских климатологов под руководством доцента Института физики атмосферы КАН в Пекине Чжэн Фэя при изучении того, как менялся климат планеты в последний год, который пока является самым жарким годом за всю историю наблюдений. По текущим оценкам климатологов, температуры за последние 12 месяцев были выше типичных для начала XX века значений на 1,25 градуса Цельсия и выше.

Как предполагают ученые, эти рекордные показатели связаны не только с ускоряющимся антропогенным глобальным потеплением, но и с активизацией климатического феномена Эль-Ниньо. Этот же феномен, как обнаружили Фэй и его коллеги, используя три разные глобальные климатические модели, сделает зиму 2023-2024 годов рекордно теплой с вероятностью 95%.

Особенно сильно температуры вырастут не только в Арктике, где они будут на 1,2-1,4 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений, но и в Китае и странах Средней Азии, где этот показатель превысит норму на 1,1-1,2 градуса Цельсия. Аналогичным образом вырастут температуры на территории Канады и Аляски, а также в приэкваториальных регионах Южной и Центральной Америки, а также в некоторых областях на юге Африки и на северо-западе Австралии.

При этом зимние температуры останутся низкими или даже существенным образом понизятся на территории Западной Европы, в европейских регионах и на Дальнем Востоке России, а также в США и в Аргентине. Это также связано с переменами в характере движения воздушных масс над Тихим океаном и другими регионами планеты, которые связаны с Эль-Ниньо, подытожили исследователи.