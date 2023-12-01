Производить разработанный в Новосибирске клапан для сердца планируют в 2025 году

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Запуск в производство митрального клапана для сердца, разработанного учеными Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске, планируется в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Разработка изделия ведется по гранту Минпромторга и должно быть запущено в производство к июлю 2025 года", - приводит пресс-служба директора института экспериментальной биологии и медицины Центра Мешалкина, доктора медицинских наук Ирины Журавлевой.

Биопротез митрального клапана, предназначенного для транскатетерной доставки в сердце, не требующей открытой операции. Как отметили в пресс-службе, протез призван не только заместить на рынке импортные изделия в связи с увеличением их цены и удлинением цепочек поставок, но и вступить в технологическую конкуренцию, впервые предложив научно-техническое решение тех проблем, которые оставались не в полной мере решенными в зарубежных разработках.

Анатомически и функционально этот клапан более сложен. Модель клапана, созданная учеными Центра Мешалкина, не имеет аналогов по форме, способу крепления и технологиям обработки биоматериала. Каркас из нитиноловой трубки не только прочен, но и обладает памятью формы: при охлаждении его можно сгибать, что позволяет легко заправить его в тончайшую систему доставки, но как только устройство заводится в организм и достигает температуры тела, оно расправляется и приобретает форму, заданную при изготовлении. Биологическая часть клапана шьется вручную из свиного перикарда (околосердечной сумки), консервированного с применением новейших антикальциевых соединений.

"Найти конструкцию, действующую так же, как природная, но удобную и безопасную для введения с помощью катетера, пока ни у кого в мире не получалось. Зарубежные модели, уже вышедшие на рынок, не лишены недостатков и поэтому не получают широкого применения. Мировая наука продолжает поиск золотого стандарта, и в России мы первыми включились в эту гонку, предложив свое оригинальное решение", - пояснила Журавлева.

О ходе испытаний

Изделие запатентовано и первым в России вышло на этап доклинических испытаний на животных. "Летом 2023 года кардиохирурги Центра Мешалкина провели первую успешную установку отечественного протеза митрального клапана гибридным способом овечке в рамках эксперимента. Впереди еще не менее 15 экспериментальных имплантаций животным, при успехе которых можно будет говорить о переходе к фазе клинических испытаний", - добавили в пресс-службе.