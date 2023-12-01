Для синхротрона СКИФ изготовили первую партию элементов радиационной защиты

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) отгрузили в Новосибирск первые элементы для одной из станций синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)", который строится под Новосибирском. Исследователи изготовили конструкции, которые позволят защитить ученых от радиации во время экспериментов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В Новосибирск отправились ограничительные конструкции, которые обеспечивают радиационную безопасность при использовании пучков синхротронного излучения при проведении экспериментов. На этой первой партии были отработаны всевозможные технические решения, в частности, по сборке, установке рентгенозащитных дверей, ворот. Приобретенный опыт по изготовлению конструкций для первой станции будет учтен при изготовлении всех остальных станций. Их производство уже запущено", - приводит пресс-служба слова начальника управления перспективных исследований ТПУ Алексея Гоголева.

В первой партии конструкций, которые отправились в Новосибирск, более 250 позиций. Это элементы одного из хатчей (защитных "домиков"), в которых будут находиться во время экспериментов ученые. Длина таких конструкций для разных станций может достигать 20 метров.

Как добавил Гоголев, ученые разработали и зарегистрировали в реестре отечественного ПО Минцифры программное обеспечение, которое будет использовано на СКИФе. "В ближайшее время апробируем систему автоматизации станции на экспериментальном стенде - станции в миниатюре", - пояснил он.

В проекте мегасайенс установки ЦКП "СКИФ" запланировано 30 экспериментальных станций, первые шесть будут запущены к концу 2024 года, на их создание уже заключены госконтракты.

Центр коллективного пользования "СКИФ" - уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. Стоимость проекта - 47,3 млрд рублей. Планируется, что исследования на установке начнутся в начале 2025 года.