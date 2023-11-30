Геологи связали периоды похолодания климата Земли с появлением залежей смектита

ТАСС, 30 ноября. Геологи из США выяснили, что образование крупных залежей морского глинистого минерала смектита, способного очень активно поглощать углекислый газ, было одним из факторов, которые вызвали четыре длительных периода похолодания климата за последние полмиллиарда лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"Геологи обнаружили, что глинистые минералы-смектиты, присутствующие в отложениях на дне морей и океанов Земли, способны изымать из атмосферы удивительно большие объемы углерода. Проведенные исследователями расчеты показывают, что эпизоды накопления смектитов на дне Мирового океана в последние 500 млн лет послужили одной из причин начала длительных периодов оледенения и похолодания климата", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа американских геологов под руководством профессора MIT Оливера Ягутца в ходе изучения того, почему многие ледниковые периоды в истории Земли происходили сразу после того, как в тропических регионах Земли к поверхности литосферы поднимались так называемые офиолиты, фрагменты древней океанической коры.

Ученые детально изучили последствия поднятия офиолитов к поверхности планеты и обнаружили, что этот процесс приводит к ускоренному формированию смектита. Так геологи называют глинистые минералы, состоящие из множества прослоек силикатов, чьи частицы имеют пирамидальную форму. Профессор Ягутц и его коллеги обнаружили, что те вариации смектитов, которые присутствуют в прослойках пород, связанных с периодами похолодания климата, способны вбирать в себя необычно много органической материи.

Благодаря этому появление даже небольших залежей смектитов на дне Мирового океана значительным образом нарушает круговорот углерода и ведет к быстрому снижению его доли в атмосфере Земли, в результате чего средние температуры на планете быстро опускаются. Нечто похожее, как показывают изотопные замеры образцов древних морских осадочных пород, происходило примерно 450 и 374 млн лет назад, в конце ордовикского и во второй половине девонского периода, а также в конце девонского периода (358 млн лет назад) и в начале пермской эры (300 млн лет назад).

Последний эпизод образования достаточно крупных залежей смектитов, по мнению геологов, мог произойти 3-5 млн лет назад, когда начался четвертичный ледниковый период, закончившийся лишь 12-15 тыс. лет назад. Появление человечества, по всей видимости, остановило этот процесс похолодания климата и привело к началу глобального потепления, которое, как предполагают профессор Ягутц и его коллеги, можно будет замедлить в том числе и при помощи искусственных аналогов смектитов.