В Перми создали рецепт мази от ожогов на основе белков крови человека

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали и запатентовали рецепт мази, заживляющей ожоги и раны, на основе белков крови человека. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Ученые ПНИПУ разработали рецепт мази против ожогов и ран, которая проста в изготовлении, легко наносится и оказывает антибактериальное и заживляющее действие. В качестве действующего вещества ученые выбрали 20-процентный раствор альбумина человека - одного из базовых белков плазмы крови человека. У него высокая связывающая способность, благодаря которой он является основным транспортным белком крови и важным переносчиком многих молекул, в том числе лекарственных препаратов. Альбумин также служит источником азота при дефиците белка в организме и проявляет заживляющие свойства при локальном нанесении", - рассказали в университете.

По данным вуза, в качестве основы мази исследователи использовали стеариновую кислоту - она формирует консистенцию, выступая загустителем. Цитрат серебра, как консервант, помог достичь антимикробных свойств, полисорбат 80 взял на себя роль вещества, образующего эмульсию, глицерин обеспечивал влагоудерживающую способность, а карбонат калия - легкость при нанесении на кожу за счет пенистой структуры.

"Путем внесения изменений в технологический процесс и в компонентный состав мази было изготовлено несколько рецептур. Испытания полученных составов показали, что они соответствуют стандартам Государственной фармакопеи РФ для лекарственных форм наружного применения и обеспечивают эффективный контакт действующего вещества с раневой поверхностью", - рассказала автор разработки, магистрант направления "Биотехнология" ПНИПУ Татьяна Аблина.

Как отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры окружающей среды университета Лариса Волкова, полученная мазь сохраняет свои физико-химические свойства при длительном хранении, легко наносится на кожу и поверхность раны. По словам ученых, единственная существующая до этого мазь с альбумином для лечения ожогов сложна в приготовлении, также в ее состав входит спиртовой экстракт прополиса, но его нежелательно наносить на открытые раны. Помимо всего прочего, рецепт мази от ожогов пермских ученых доступнее по цене за счет упрощенного способа приготовления и недорогих компонентов в составе.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет был основан в 1953 году и является правопреемником и продолжателем традиций Пермского горного института и Пермского политехнического института. Сейчас это многопрофильное высшее учебное заведение, обеспечивающее подготовку и переподготовку кадров в технических, технологических, естественнонаучных, экономико-управленческих, гуманитарных, социальных специальностях и направлениях высшего образования.