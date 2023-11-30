В "Сириусе" запустят образовательную программу в сфере утилизации отходов

СИРИУС/федеральная территория/, 30 ноября /ТАСС/. Научно-технологический университет "Сириус" совместно с инвестиционной компанией "Эфир" запустит программу дополнительного профессионального образования в области утилизации отходов весной 2024 года, сообщает Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

"Университет "Сириус" - это место для подготовки исследователей, технологических предпринимателей и внедрения разработок, способствующих технологическому прорыву нашей страны для повышения качества жизни каждого ее жителя. Совместно с компанией "Эфир" мы планируем весной 2024 года запустить пилотную программу дополнительного профессионального образования в области новых технологий полного цикла обращения с отходами, где у АО "Эфир" уже сформирована уникальная база компетенций", - приводятся в сообщении слова директора Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Романа Иванова.

По информации пресс-службы, программа позволит познакомить студентов и молодых специалистов с наиболее востребованными технологиями утилизации отходов и применить полученные знания на производственных площадках.

Кроме того, "Эфир" будет вести совместную научно-образовательную деятельность, включая научно-исследовательские проекты и создание новых технологических направлений в сфере утилизации и переработки отходов с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом, говорится в сообщении.

Сотрудничество инвестиционной компании "Эфир" с университетами будет проходить в рамках соглашения, подписанного на полях III Конгресса молодых ученых.

О Конгрессе

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 до 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.