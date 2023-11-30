На конференции ООН об изменении климата представили проект "Плейстоценовый парк"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Стенд проекта "Плейстоценовый парк" по воссозданию экосистемы мамонтовых степей в Якутии открыт в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Об этом сообщил ТАСС директор парка Никита Зимов.

"На главной климатической конференции мира в Дубае начал работу интерактивный стенд, рассказывающий о концепции Плейстоценового парка. Стенд парка пользуется большой популярностью: люди приходят, фотографируются на фоне животных, обитающих в парке, и с огромным интересом смотрят иммерсивное шоу про период позднего Плейстоцена", - рассказал Зимов.

По его словам, проект реализуется при поддержке фонда Андрея Мельниченко. Научный эксперимент по созданию Плейстоценового парка начался 20 лет назад. В его основе идея воссоздания высокопродуктивной экосистемы, схожей с экосистемой эпохи позднего Плейстоцена ("мамонтовая степь") за счет внедрения на территорию тундры крупных травоядных животных. В настоящее время в парке на севере Якутии обитают бизоны, овцебыки, верблюды, олени и якутские лошади.

В 2023 году Плейстоценовый парк и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко заключили соглашение сроком на 10 лет о развитии научного эксперимента, результаты которого станут основой климатического проекта по сокращению выбросов углекислого газа (метана) в масштабах всей зоны вечной мерзлоты.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции примут участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.