Фурсенко: Конгресс молодых ученых реализует сама молодежь, это не инициатива "сверху"

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Ежегодный Конгресс молодых ученых реализуют сами молодые исследователи, это не инициатива "сверху", заявил на пленарном заседании в завершающий день конгресса помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Я очень благодарен тем молодым ученым, благодаря которым, в общем, этот конгресс существует. Это не инициатива "сверху". Мы "держали свечку", но на самом деле все дело сделали молодые люди. Они приняли этот конгресс, вдохнули в него жизнь и очень много смысла в него внесли", - сказал Фурсенко, приведя в качестве примера таких инициатив проект "Наша лаба".

Помощник президента также считает, что молодежи важно сохранять чувство ответственности - за себя, близких и страну в целом.

"Мы можем помочь, где-то способствовать, но создаете [будущее] вы. И жить в нем будете вы. Как вы его построите, таким оно и будет", - заключил он, пожелав участникам встречи удачи.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.