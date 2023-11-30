Чернышенко рассказал, что в школе хотел стать физиком

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых, признался, что в школе хотел стать физиком и даже поступил в Физтех (МФТИ), но его "переманили" в другой вуз, где был самый мощный в стране вычислительный центр.

Вице-премьер упомянул о выборе профессии в юности в ответ на рассказ заместителя директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, руководителя группы генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Ирины Алексеенко. Она рассказала, что в школе хотела стать экономистом, как родители и старшая сестра, но в итоге выбрала профессию генного инженера. Чернышенко отметил, что ее слова "зацепили за живое".

"Я хотел стать физиком, а стал программистом. В Физтех даже поступил, но потом меня переманили. В Станкине (МГТУ "Станкин" - прим. ТАСС) в то время был самый мощный вычислительный центр в стране", - ответил ей вице-премьер.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.