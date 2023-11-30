Эксперт: задачи экономики будут одной из первых целей для квантовых компьютеров РФ

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Первые прототипы российских квантовых компьютеров, разрабатываемые в рамках дорожной карты Росатома, уже сейчас решают простые версии полезных на практике задач, а в ближайшем будущем они будут решать задачи, важные для экономики России. Такое мнение высказал на III Конгрессе молодых ученых директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

"Есть дорожная карта квантовых технологий, в рамках которой нами уже были созданы первые прототипы российских квантовых вычислителей. Уже сейчас они решают первые маленькие практические задачи. Наша мечта и большая цель - создать полезный на практике квантовый компьютер, который решал бы задачи, связанные с экономикой нашей страны", - сказал Федоров.

В ноябре 2019 года госкорпорация "Росатом" объявила о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера, для его реализации была разработана и запущена дорожная карта квантовых технологий. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей. На настоящий момент ученые в РФ в рамках этого проекта разработали квантовые компьютеры на базе 16 ионных кубитов и 12 сверхпроводящих квантовых ячеек памяти.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.