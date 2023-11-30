Обновленный конкурс увеличенных мегагрантов ученым начинается в РФ в 2024 году

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Конкурс мегагрантов начнется в начале 2024 года по обновленным правилам, объем финансирования увеличен до 500 млн рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании конгресса молодых ученых.

"За годы реализации этой программы создано 345 лабораторий, зарегистрировано около 1,5 тыс. объектов интеллектуальной собственности, куча статей. В начале 2024 года мы запускаем конкурс по обновленным правилам. Размер мегагранта будет увеличен до полумиллиарда для российских ученых и до четверти - для иностранных", - сказал Чернышенко.

По его словам, будет три категории грантов: "Решение амбициозных задач", которые определяет совет по грантам, "Приоритеты научно-технического развития" и "Поддержка молодых перспективных исследователей". "Молодые исследователи, вам идет поддержка, ждите - вам до 15 млн рублей", - добавил Чернышенко.

Мегагранты выделяются в целях создания под руководством ведущих ученых в структурах вузов или научных организаций России лабораторий мирового уровня для перспективных научных исследований. Основными задачами изысканий является получение прорывных научных результатов, решение конкретных задач в рамках направлений, определенных в стратегии научно-технологического развития России, а также подготовка высококвалифицированных научных кадров.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога науки, власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.