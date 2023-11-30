В Nvidia считают, что ИИ сможет конкурировать с интеллектом человека в ближайшие пять лет

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Общий искусственный интеллект (Artificial General Intelligence, AGI), который считается следующим этапом в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и может по своим способностям конкурировать с человеком, будет создан в ближайшие пять лет. С такой оценкой выступил глава американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг.

Выступая на ежегодном форуме газеты New York Times, Хуанг заявил, что если под AGI понимать компьютер, который может справляться с тестами "вполне на уровне" человеческого интеллекта, то "в течение следующих пяти лет" люди увидят, "очевидно, ИИ, способные выполнить такие тесты". По словам Хуанга, одна из причин, по которой технологической отрасли требуются несколько лет на создание AGI, заключается в том, что, хотя машинное обучение в настоящее время прекрасно справляется с распознаванием и восприятием объектов, ему пока недоступны сложные рассуждения. Глава Nvidia добавил, что эта технология развивается "очень быстро" и "все работают над ней".

Ранее агентство Reuters информировало, что совет директоров компании OpenAI за четыре дня до увольнения Сэма Альтмана с поста генерального директора получил письмо с предупреждением об угрожающем человечеству открытии в сфере ИИ. По данным агентства, в послании могла содержаться информация о прогрессе, которого OpenAI достигла в работе над технологией AGI, которая, по оценкам компании, умнее человека.