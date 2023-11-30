Матвиенко назвала Петербургский горный университет лидером в подготовке инженеров в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский горный университет имени императрицы Екатерины II является флагманом подготовки инженерных кадров, играет важную роль в обучении специалистов для экономики и промышленности России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно же, университет играет важнейшую роль сегодня в нашей стране как специальный университет в горном деле, в подготовке инженерных кадров для важнейших отраслей российской экономики, российской промышленности. Это флагман и лидер сегодняшнего образования России в подготовке инженерных кадров", - сказала Матвиенко журналистам после торжественного заседания ученого совета в вузе.

Председатель СФ подчеркнула, что 250-летие Горного университета - знаковое событие. Она отметила, что высшему учебному заведению нет аналогов в мире по современной материальной и научной базам, перспективам развития. Согласно рейтингу World University Ranking by Subject 2023, который составляют эксперты британской компании QS, занимающейся градацией вузов, в 2023 году Горный занял третье место по направлению "Добыча полезных ископаемых и горная промышленность" среди более чем 3 тыс. образовательных учреждений из 161 страны.

Матвиенко также подчеркнула, что Санкт-Петербургский горный университет выступает флагманом перехода на новую модель образования в России: он стал участником пилотного проекта в этой сфере, полностью перевел все свои образовательные программы на новые стандарты высшего образования.

На заседании ученого совета также обсудили проект развития вуза до 2026 года, включающий в себя строительство новых общежитий (более 60 тыс. кв. м) и образовательного комплекса (более 120 тыс. кв. м.), а также бурение двух сверхглубоких скважин (до 8 км) для термодинамического исследования генезиса углеводородов.

Кроме того, в период с 2023 по 2026 год на площадке Горного университета планируется проведение более 25 крупномасштабных научно-образовательных международных мероприятий, в том числе Международного горного конгресса в 2026 году с участием более 15 тыс. делегатов.

О 250-летии вуза

Петербургский горный университет - первое высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании в 1773 году подписала императрица Екатерина II. Указом президента Российской Федерации 24 мая 2023 года университету вернули имя основательницы - императрицы Екатерины II. До этого почетное имя вуз носил чуть больше 20 лет - в конце XIX - начале XX века.

Первый выпуск из этого университета состоялся в 1776 году. В 2026 году исполнится 250 лет со дня рождения всего отечественного высшего технического образования.