Учебный центр робототехники открылся в университете "Сириус"

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Центр робототехники и отработки не требующего присутствия человека технологического оборудования Росатома "Прорыв" начал работу в научно-технологическом университете "Сириус" в рамках Третьего конгресса молодых ученых, передает корреспондент ТАСС.

На площадке представлена линия роботизированного производства топлива - от начальных до итоговых операций. Основными элементами линии, как и всего роботизированного производства, являются универсальные и транспортные роботы. Они устойчивы к агрессивным условиям эксплуатации и компактны. Ожидается, что такое оборудование может также найти применение в медицине, фармацевтике, химической промышленности. В рамках работы учебно-экспериментальной базы подготовлена программа для школьников 12-16 лет с использованием робоконструктора, повторяющего все элементы робототехнической линии.

"В Томской области, в городе Северске, уже несколько лет реализуется проект "Прорыв". Это в железе ландшафт следующего четвертого поколения атомной энергетики. Ничего такого на планете нет больше <…>. Раз мы шагаем в завтрашний день с точки зрения ядерных технологий, то и с точки зрения технологического ландшафта должен быть завтрашний день непосредственно этих предприятий. И вот эта линейка формирования топлива нового поколения должна быть завтрашнего дня: по использованию цифровых двойников, композитных и аддитивных технологий и, конечно, по использованию робототехники", - заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, это не исследовательский, а индустриальный этап проекта "Прорыв". Робототехнические решения поставлены частной петербургской компанией "Диаконт".

"У нас есть магистерская программа по математической робототехнике, и в этом плане мы с Росатомом полноценные партнеры по развитию безлюдных, роботизированных промышленных технологий", - добавила председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.