Чернышенко сообщил о росте числа аспирантов в России

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Число аспирантов в России в настоящее время составляет 110 тыс., их количество растет с каждым годом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на III Конгрессе молодых ученых.

"В стране 110 тыс. аспирантов, и с каждым годом их количество увеличивается. В этом году число бюджетных мест в аспирантуре выросло до 17,8 тыс. человек", - сказал Чернышенко.

Он также напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об учреждении стипендии в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в научно-технической сфере.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.