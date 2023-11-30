Выявлены изменения в структуре звуковых нервов, связанные со звоном в ушах

ТАСС, 30 ноября. Американские нейрофизиологи выявили характерные дегенеративные изменения в структуре звуковых нервов и обнаружили очаги повышенной активности в некоторых регионах мозга, которые возникают у пациентов с тиннитусом, звоном в ушах, даже в тех случаях, когда они не страдают от нарушений слуха. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Scientific Reports.

"Мы изучили повреждения звуковых нервов у множества пациентов, у которых ранее не выявлялись нарушения слуха. Эти замеры указали на то, что жалобы на тиннитус были статистически связаны с определенными типами повреждений этих нервов и сбоями в их работе. К примеру, многие наши пациенты значительно хуже слышали в шумной обстановке и хуже воспринимали очень слабые звуки с частотой выше 3 кГц, чем здоровые добровольцы", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских нейрофизиологов под руководством доцента Гарвардской медицинской школы (США) Стефана Мэзона в ходе наблюдений за работой звуковых нервов и других компонентов слуховой системы у 294 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 72 лет, у которых ранее не выявлялись со слухом. Около двух сотен из них не страдало от тиннитуса, тогда как остальные участники эксперимента жаловались на периодический или постоянный звон в ушах.

В недавнем прошлом, как отмечают Мэзон и его коллеги, они обнаружили возможные свидетельства того, что развитие тиннитуса в некоторых случаях может сопровождаться повреждением звуковых нервов и неявной потерей слуха, которая не ощущается пациентом и не выявляется стандартизированными тестами. Руководствуясь этой идеей, ученые всесторонне изучили состояние слуха добровольцев с тиннитусом и без него и сравнили то, как работают их звуковые нервы.

Это сравнение указало на то, что повреждения нервов и изменения в способности слышать высокочастотные звуки были характерны для большинства носителей тиннитуса даже в тех случаях, когда они не жаловались на явные нарушения слуха. В дополнение к этому, исследователи обнаружили, что для подобных пациентов также было характерна аномально высокая активность в некоторых регионах мозга, связанных с обработкой аудиосигналов, которые поступают из определенных частей органов слуха.

Подобные результаты замеров, как отмечают Мэзон и его коллеги, говорят в пользу того, что тиннитус развивается в результате ухудшения способности центральной нервной системы подавлять излишнюю активность при потере части периферийных звуковых нервов, отвечающих за передачу сигналов из органов слуха в ткани мозга. Это дает надежду на то, что регенерация этих нервов может в значительной степени подавить или полностью избавить больных от звона в ушах, подытожили исследователи.

О тиннитусе

Тиннитус представляет собой достаточно распространенное расстройство в работе нервной системы у большого числа пожилых и взрослых людей - от него страдают порядка 740 млн человек на Земле. Появление тиннитуса приводит к тому, что человеку кажется, что он постоянно слышит звон в ушах или другие виды шума без каких-либо внешних акустических стимулов. В некоторых случаях тиннитус развивается сам по себе, а в других ситуациях он предваряет более опасные болезни.