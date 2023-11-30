Эксперт заявил, что Россия может стать ключевым научным партнером КНР

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия в условиях технологического противостояния Вашингтона и Пекина может стать ключевым научным партнером Китая, у Москвы есть нужные компетенции, чтобы заполнить отдельные нишы в этой области. Такое мнение выразил сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов в ходе организованной клубом "Валдай" дискуссии, приуроченной к выходу нового Валдайского доклада "Технологическая политика США в условиях соперничества с Китаем".

Как отметил Юнусов, на фоне все более возрастающего технологического противостояния Вашингтона и Пекина появляются новые возможности для российско-китайского сотрудничества в технологической сфере. "Это значит, что Россия, как ни странно, может стать ключевым научным партнером для Китая, потому что с Индией у Китая свои сложные отношения, а если посмотреть Бразилию, посмотреть другие страны БРИКС, фундаментальный задел в естественных науках в России, конечно, высокий", - сказал он.

"Когда Китай зажали санкциями, у них есть хороший стимул с нуля что-то построить. У нас есть похожие стимулы. Мы не можем широким фронтом сделать, как Китай, но в каких-то частях у нас есть компетенции, и, может быть, в кооперации с Китаем как раз мы можем помочь им закрыть какие-то ниши", - подчеркнул сооснователь Российского квантового центра.

По его словам, интерес Китая к научному сотрудничеству с Россией на практическом уровне в последнее время вырос. "Сейчас вот, например, у нас был визит в Пекинский университет, который проводил президент Пекинского университета, и он сам предложил сделать совместный квантовый центр. Вот таких посылов раньше не было, - указал Юнусов. - Я думаю, что китайцы также могут мыслить стратегически, понимая, что эта история санкционного сдавливания со стороны западного мира надолго, если не навсегда. И в любом случае им надо искать партнеров, формировать альянсы. И здесь Россия в области науки видится хорошим партнером, потому что у нас существует высокий научный уровень".

Невозможность изоляции

В свою очередь кандидат политических наук, программный менеджер и редактор сайта РСМД (Российский совет по международным делам) Анастасия Толстухина обратила внимание на то, что научно-технологические системы КНР и США вряд ли смогут существовать и развиваться в полной изоляции друг от друга. "Мы видим, как ведет себя политическое руководство двух стран - Китая и Америки. Идет диалог несмотря ни на что, причем официальные лица Америки заявляют, что на самом деле полное разделение им сейчас совершенно не нужно, и это будет катастрофой не только для Америки и Китая, но и для всего остального мира. Мы видим, как крупные технологические компании американские тоже не хотят этого разрыва", - добавила аналитик.

По мнению профессора экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и МГУ имени М. В. Ломоносова Жака Сапира, экономическое и технологическое противостояние США и Китая может привести к разрыву глобальной научной кооперации. "Конечно, какие-то страны могут делать большие вливания, могут подготовить тысячи новых специалистов, но все равно, если нет международного сотрудничества, это повлияет на все страны. И менее развитые страны, конечно, испытают более серьезное влияние. Вот почему поддержание научного сотрудничества хотя бы на региональном уровне и, если возможно, на глобальном уровне, это очень важная задача", - резюмировал эксперт.